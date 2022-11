La Premier League corre. In campo e fuori. Sul proprio sito ufficiale il massimo campionato inglese ha già annunciato le date della prossima stagione. La prima giornata scatterà sabato 12 agosto 2023. L'ultimo turno (con le partite come di consueto tutte in contemporanea) sarà invece in programma domenica 19 maggio 2024. Come conferma la stessa Premier League, il calendario riprenderà la "marcia" abituale dopo le annate segnate dal Covid e dalla pausa forzata causa Mondiale 2022. Saranno 34 i weekend di gara, tre i turni infrasettimanali oltre al classico periodo dei match durante le festività natalizie. Stabilita anche la settimana di stop, che avverrà dal 13 al 20 gennaio 2023.