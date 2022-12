Conte: "Voglio più stabilità. Sul mercato..."

Nove volte in svantaggio in stagione e ancora una partita recuperata. Un vero e proprio leitmotiv per il Tottenham di Antonio Conte che ha pareggiato 2-2 in casa del Brentford, recuperando due gol di svantaggio. "Sono contento per il carattere dei ragazzi - ha spiegato Conte a Sky Sport - nonostante siamo andati sotto 2-0, abbiamo giocato con la giusta cattiveria e intensità. La domanda che ho fatto ai ragazzi, però, è perché quest'anno stiamo andando tante volte sotto prima di reagire. Dovremo lavorare sotto questo punto di vista. In Inghilterra vanno pazzi per questi "exciting game", ma vorrei maggiore stabilità". Conte ha poi speso parole d'elogio per il Brentford: "Giocavamo anche in un campo difficile, contro una squadra che ha fermato United e City e ha pareggiato il Chelsea. Sapevamo che non sarebbe stato facile, contro una formazione fisica che cercava Toney con le palle lunghe":