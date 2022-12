Mentre il Manchester United era impegnato in campo contro il Nottingham Forest, c'è chi ha vissuto un pomeriggio da protagonista inconsapevole, legato proprio ai Red Devils. Si tratta di Alberto Alves Coelho conosciuto come Betinho, attaccante portoghese classe 1993 che gioca nell'SC Espinho, formazione che milita nelle serie inferiori lusitane. Proprio il nome di Betinho è apparso per qualche ora tra i giocatori del Manchester United sul sito della Premier League, inserito con la maglia numero 11 (quella che in passato è stata anche di Ryan Giggs) tra Elanga e Martial. Betinho, però, non è (e non sarà) il nuovo attaccante dei Red Devils per il post CR7, ma è stato solo vittima di tanta confusione.