Sorpresa ai quarti della Carabao Cup: il Manchester City viene eliminato dal Southampton (ultimo in Premier), che approda in semifinale. Passa anche il Nottingham Forest, che batte ai rigori il Wolverhampton

Eliminazione a sorpresa nella Coppa di Lega inglese: il Manchester City esce ai quarti, battuto dal Southampton che in campionato occupa l'ultima posizione in classifica.



I Saints vincono 2-0, con il vantaggio trovato dopo appena 5' con Mara e il raddoppio prima della mezzora (al 28') di Djenepo, che con un gran pallonetto dalla distanza beffa Stefan Ortega, il portiere schierato da Guardiola nel suo City di Coppa, che comunque poteva contare su un tridente composto da Foden, Julian Alvarez e Grealish. Inutili gli ingressi nella ripresa di De Bruyne e Haaland: il City non riesce a ribaltare il risultato e vede sfumare uno degli obiettivi stagionali, quella Coppa di Lega vinta 6 volte nelle ultime 9 edizioni.