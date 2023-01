Premier League, il programma della 20^ giornata

È il weekend dei derby in Premier League con Manchester United-Manchester City e Tottenham-Arsenal. Sarà possibile seguire entrambe le sfide anche in 4K. Ultimo turno del girone d'andata, invece, in Ligue 1 con il Paris Saint Germain in casa del Rennes. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la pausa dello scorso weekend per la FA Cup, la Premier League torna in campo per la ventesima giornata di campionato. Sarà il turno dei derby: da una parte quello di Manchester, dall'altra quello del Nord di Londra. Si parte sabato alle 13.30 con lo United che ospita il City a Old Trafford. Reduci da sei vittorie consecutive considerando tutte le competizioni, i Red Devils sfidano un tabù visto che non battono gli uomini di Guardiola dal 3 marzo 2020 e all'andata finì 6-3 per i Citizen. Domenica alle 17.30, invece, sarà il momento del North London Derby tra Tottenham e Arsenal. Antonio Conte cercherà di fermare la capolista che in campionato non perde dal 4 settembre. Entrambe le sfide verranno trasmesse anche su Sky Sport 4K.