Sir Jim Ratcliffe è in corsa per l'acquisto del Manchester United. Il magnate inglese, tra gli uomini più ricchi del Regno Unito e patron di INEOS, è interessato ai Red Devils, messi in vendita lo scorso novembre dalla famiglia Glazer, pronta a passare il testimone dopo 17 anni. Come riportato da Sky Sports UK, la INEOS di Ratcliffe ha annunciato di aver formalmente presentato il proprio interesse ai Glazer. L'imprenditore, nato a pochi chilometri da Manchester, non ha mai nascosto la propria passione per i Red Devils.