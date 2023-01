City agli ottavi di FA Cup: Aké manda ko l'Arsenal

Nel big match dei sedicesimi di finale in Fa Cup è il City a qualificarsi al turno successivo dopo il successo sull’Arsenal di Arteta. Decisiva la rete dell’olandese Aké nella ripresa. Eliminata dunque l’attuale capolista di Premier nonostante una buona prestazione con una formazione ricca di seconde linee

Manchester City-Arsenal 1-0

Reti: 64’ Aké (M)

Manchester City (4-3-3): Ortega; Lewis (58’ Walker), Akanji, Stones (45’+4 Laporte), Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne (75’ Bernardo Silva); Mahrez (58’ J. Alvarez), Haaland, Grealish. All: Guardiola

Arsenal (4-2-3-1): Turner; Tomiyasu, Holding (46' Saliba), Gabriel, Tierney (66' Zinchenko); Partey (46' Lokonga), Xhaka; Saka (74' Odegaard), Vieira, Trossard (66' Martinelli); Nketiah. All: Arteta

Primo tempo: meglio i Gunners, bravo Ortega

Nel primo tempo è l’Arsenal a farsi preferire e a sfiorare il gol per due volte: la prima con il neoacquisto Trossard che al 21’ calcia di sinistro trovando pronto Ortega, sostituto di Ederson in questo match di Fa Cup. Al 33’ ci prova invece Nketiah, ma anche in questa occasione è bravo il portiere tedesco schierato da Guardiola. Tra un’occasione dell’Arsenal e l’altra, da sottolineare il tiro di De Bruyne, fuori di poco alla destra di Turner.

Secondo tempo: scossa Alvarez, la decide Aké

Nella ripresa parte meglio il City ma ci vuole l’ingresso del campione del mondo Julian Alvarez per dare la scossa agli uomini di Guardiola. È proprio l’argentino ad iniziare l’azione del vantaggio al 64’ con un tiro sul palo raccolto da Grealish che lavora la palla e serve Aké: il piatto dell’olandese si infila all’angolino. Immediata la reazione con Nketiah che sfiora il pari. È l’ultima vera grande occasione della partita: nel finale ci prova Arteta con Odegaard e Martinelli ma il risultato non cambia.