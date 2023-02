Nel successo dello United sul Palace, clamorosa l'espulsione del brasiliano (primo rosso diretto in carriera): nel corso di un parapiglia a centrocampo -scatenato da Schlupp che ha spinto fuori dal campo Antony- Casemiro ha messo le mani al collo a Will Hughes. Dopo una lunga revisione Var, è stato espulso e uscendo si è portato il dito alla tempia come se volesse mimare "questo è pazzo". Per il brasiliano in arrivo tre giornate di squalifica