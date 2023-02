Al termine della partita con l'Arsenal, vinta 3-1, l'attaccante del Manchester City Erlig Haaland ha parlato a Sky: "Non mi importa nulla delle critiche, posso solo concentrarmi su me stesso e la mia squadra. Voglio godermi la vita ed essere felice". Presenti in studio ad ascoltare l'intervista c'erano anche Del Piero, Costacurta e Di Canio, che insieme a Paolo Condò si sono "contesi" la possibilità di intervistare l'attaccante norvegese. GUARDA IL VIDEO