Antonio Conte rimarrà in Italia e osserverà un periodo di riposo. Lo comunica il Tottenham sui propri profili ufficiali: "Dopo un controllo post-operatorio di routine in Italia ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. La salute è la cosa più importante e tutti al Club gli augurano ogni bene. La squadra sarà affidata a Cristian Stellini". L’allenatore si era recentemente sottoposto ad un intervento chirurgico per un problema alla cistifellea, una colecistite, diagnosticatagli dai medici del Tottenham a seguito di forti dolori addominali che il manager degli Spurs aveva accusato. Lo stesso Conte era poi tornato in panchina lo scorso 11 febbraio, con la sua squadra sconfitta per 4-1 sul campo del Leicester, tre giorni prima del ko di San Siro contro il Milan in Champions.