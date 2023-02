A un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, l'Arsenal ha affidato la fascia di capitano a Zinchenko "in segno di rispetto e amore nei confronti del popolo ucraino" nel match contro il Leicester

La fascia di capitano sul braccio di Oleksandr Zinchenko, in segno di "rispetto e amore" nei confronti del popolo ucraino a un anno dell'inizio della guerra con la Russia. È questo il gesto dell'Arsenal che per la sfida contro il Leicester ha deciso di cambiare capitano: non Odegaard, ma Zinchenko. Al Leicester City Stadium il centrocampista ucraino ha indossato al braccio una fascia gialla e blu, i colori della bandiera dell'Ucraina. Nei mesi scorsi Zinchenko si era esposto pubblicamente per far cessare il conflitto nel Paese, commovendosi anche nel corso della conferenza stampa prima di Scozia-Ucraina lo scorso giugno. "Gli ucraini vogliono solo una cosa, fermare la guerra" aveva detto il centrocampista, allora di proprietà del Manchester City.