Giocano Arsenal e Reds: dove vedere recuperi in tv

Due recuperi della 7^ giornata di campionato, quella rinviata lo scorso settembre per la morte della Regina Elisabetta, questa sera in diretta su Sky Sport. In campo l'Arsenal capolista, che in casa contro l'Everton cerca tre punti per allungare in vetta alla classifica. Impegno interno anche per il Liverpool, che ad Anfield ospita il Wolverhampton per provare ad avvicinare la zona Champions. Ecco dove vedere le partite

È sempre tempo di Premier League. Questa sera, mercoledì 1 marzo, protagoniste in campo Arsenal e Liverpool, che nel recupero della 7^ giornata di campionato - quella rinviata lo scorso settembre per la morte della Regina Elisabetta - affronteranno in casa rispettivamente Everton e Wolverhampton. Ad aprire i giochi saranno i Gunners, di scena alle 20:45 a Emirates: la squadra di Arteta, attualmente al primo posto con 57 punti, due in più del Manchester City che però ha una partita in più, cercherà la terza vittoria consecutiva per incrementare il proprio vantaggio. I Toffees, però, hanno disperato bisogno di punti per abbandonare il terzultimo posto in classifica. Nell'altra sfida, alle 21 ad Anfield, i Reds attualmente settimi cercano un successo per provare ad avvicinare la zona Champions, ora distante 9 lunghezze. I Wolves, a +3 dalla zona retrocessione, vuole un altro colpaccio dopo quello del match di andata.