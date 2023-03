I giocatori dei Gunners, dopo la vittoria sul Fulham, si sono scattati una foto nello spogliatoio in compagnia dell'iconico Clock End: ma perché le lancette sono disposte tra le 11 e le 2? Tante le interpretazioni tra i tifosi per decifrarne il significato

Le ultime difficoltà sembrano essere scivolate via e a Craven Cottage, grazie a un primo tempo da urlo, l'Arsenal ha messo a segno la quinta vittoria consecutiva in campionato: 3-0 al Fulham e +5 sul Manchester City. Un vantaggio non ancora del tutto rassicurante, ma giocatori e tifosi dei Gunners iniziano a sentire profumo di vittoria. L'entusiasmo nell'ultimo weekend era ai massimi livelli ed evidente tra i ragazzi di Arteta dopo la vittoria nel derby londinese e a testimoniarlo c'è anche una foto scattata nello spogliatoio. Un'immagine che, oltre al volto sorridente dei giocatori e dello staff, ha catturato inevitabilmente l'attenzione di tutti per un dettaglio che ha un grande significato per i Gunners. Odegaard e compagni, infatti, hanno posato insieme al celebre Clock End, l'orologio simbolo dell'Arsenal.

Lancette tra le 11 e le 2: qual è il significato nascosto?

La foto insieme all'orologio, con le lancette disposte tra le 11 e le 2, ha suscitato una serie di diverse interpretazioni. Qual è il significato di quell'orario, o meglio di quei numeri? Soprattutto da parte dei tifosi londinesi si è provato a decifrare (se mai ci fosse e non sia del tutto casuale) il contenuto celato. La spiegazione più additata afferma come la lancetta sull'11 sia a indicare le partite che mancano alla fine della Premier League, mentre il 2 è inteso nel gergo inglese come "to" e dunque complessivamente "11 games 2 go" ("11 partite all'arrivo"), un countdown verso la conquista del titolo. Titolo che sarebbe il 14° nella storia dell'Arsenal, lo stesso numero di tacche interposte tra le due lancette e che darebbe un'altra interpretazione secondo altri sostenitori dei Gunners. Quale sarà la spiegazione giusta?