Vincono Chelsea e Tottenham, pari Brighton

La squadra di Conte riparte dopo il ko contro il Wolverhampton, battendo 3-1 il Nottingham. Mattore Kane, autore di una doppietta che ci consente di raggiungere quota 20 gol in campionato. Tris anche per il Chelsea con il Leicester, mentre il Brighton di De Zerbi pareggia in casa del Leeds. Alle 18.30 Crystal Palace-Manchester City, domenica quattro posticipi