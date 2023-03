A poche ore dalla sfuriata di Antonio Conte, durissimo con i suoi giocatori dopo il pareggio contro il Southampton, qualcosa si muove. Non ancora a livello di club (nonostante in Inghilterra si scriva che l’avventura di Conte sulla panchina del Tottenham sia al capolinea), mentre tra i giocatori il centrocampista danese Hojbjerg è stato il primo a mandare una risposta al suo allenatore.



Impegnato nei prossimi giorni con la sua nazionale, Hojbjerg ha affrontato l’argomento nel corso di una conferenza stampa, invitando Conte a essere “più preciso” nelle sue accuse. "Abbiamo visto tutti la sua conferenza stampa”, ha detto. “È stata molto onesta e molto aperta. È perché non è soddisfatto. Non lo fai se sei arrivato ai quarti di finale di Champions League e se sei in semifinale di FA Cup. Nasce dal fatto che, purtroppo, non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo come squadra e come società. Capisco che per avere successo come squadra occorrono undici uomini impegnati in un progetto condiviso. Ma penso che l'allenatore debba elaborare come si sente, prima che tu come giocatore possa iniziare a misurarlo e soppesarlo. L'allenatore non è soddisfatto, facciamo il possibile per accontentarlo. Quello che so di me stesso è che sono un giocatore onesto. Sono un giocatore che dà sempre il 100% per la squadra”.