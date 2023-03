Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham sembra sempre più incerto. Dopo il pareggio contro il Southampton, l'allenatore degli Spurs si è sfogato pesantemente in conferenza stampa: "Inaccettabile dopo essere stati avanti sul 3-1. È il momento di andare dentro il problema: ho visto giocatori egoisti, qui si è abituati a non giocare sotto pressione. Sono 20 anni che c'è questo proprietario e non si è mai vinto niente, perché?" . Per poi concludere: "Se continuiamo così finiremo fuori dall'Europa". Parole che hanno fatto parecchio rumore e aperto una spaccatura netta tra l'allenatore e i giocatori ma anche tra l'allenatore e la società, anche se lo stesso Conte nelle ore successive alle sue parole aveva chiarito al telefono con il presidente Daniel Levy spiegando che quello sfogo non era contro la proprietà.

Il Telegraph: "Addio in settimana". Sky Sports: "Decisive prossime 48 ore"

La situazione in casa Spurs, in ogni caso, non può che essere turbolenta al punto che da quanto riporta il Telegraph, il Tottenham avrebbe già deciso di esonerare Antonio Conte. Il divorzio tra le parti potrebbe consumarsi in anticipo sulla data di scadenza del contratto, già entro questa settimana. "Si ritiene che lo scenario più probabile sia che la partenza di Conte venga concordata questa settimana, con Ryan Mason che molto probabilmente assumerà l'incarico fino alla fine della stagione in tempo per la prossima partita del Tottenham contro l'Everton del 3 aprile", si legge nel quotidiano inglese. A Conte, al momento, non è stato comunicato nulla, ma saranno le prossime ore a essere decisive per capire come si muoverà la società del nord di Londra, come confermato anche da. Sky Sports UK: "La decisione sul futuro di Antonio Conte dovrebbe essere presa nelle prossime 48 ore".