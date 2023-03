Caso Juve, Paratici lascia il Tottenham

Anche Fabio Paratici lascia, momentaneamente il Tottenham. Dopo la decisione da parte della Commissione disciplinare della FIFA che ha deciso di estendere a livello mondiale le sanzioni della FIGC ai diretti interessati nel caso Juventus, di comune accordo con il Club, il direttore generale del Tottenham ha deciso di prendersi un congedo immediato dal suo incarico in attesa dell'esito del ricorso con l'udineza d'appello in calendario il prossimo 19 aprile. "Data l'inaspettata sentenza della FIFA, le sanzioni possono ora avere effetto multigiurisdizionale, sebbene siano ancora legate al ricorso alla FIGC", scrive il Tottenham in un comunicato. Per questo motivo la decisione presa dal suo direttore generale. Il Tottenham sta vivendo un periodo particolarmente delicato anche dal punto di vista del campo dopo l'esonero di Antonio Conte e la panchina affidata al suo secondo Christian Stellini fino al termine della stagione.