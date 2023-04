Aston Villa quinto, pari tra Leeds e Leicester

Giornate decisive anche per la Premier League che scende in campo per il turno infrasettimanale della 33^ giornata. Continua a risalire la classifica l'Aston Villa di Unai Emery capace di battere al Villa Park il Fulham grazie alla rete segnata al 21' dal difensore Mings. Grazie a questo successo i Villans superano il Tottenham (che ha appena esonerato Stellini) al quinto posto anche se con una gara in più. Per l'Aston Villa 54 punti contro i 53 degli Spurs. Un gol a inizio gara e uno alla fine sono bastati al Wolverhampton per avere la meglio sul Crystal Palace. Gara aperta in favore dei Wolves da un'autorete di Andersen. Il Palace ha provato a riportarsi in partita ma nei minuti di recupero Ruben Neves ha chiuso definitivamente i giochi. Grazie a questo successo, gli uomini di Lopetegui raggiungono a metà classifica a quota 37 proprio il Palace. A Ellan Road sfida salvezza tra Leeds e Leicester. La squadra di Garcia Carlos passa in vantaggio dopo 20 minuti grazie a Sinisterra dopo una rete annullata dal VAR a Tielemans. Nella ripresa Smith si gioca la carta Vardy e l'attaccante inglese dopo 10' dal suo ingresso in campo trova la rete del pari. Grazie al punto conquistato in trasferta il Leicester mantiene una lunghezza di vantaggio sull'Everton terzultimo e rimane a un punto di distanza proprio dal Leeds.