L'attaccante del Brentford, autore di 20 gol in Premier, squalificato 8 mesi per aver violato le norme della FA effettuando scommesse su partite di calcio tra il 2017 e il 2021: non potrà giocare -nemmeno in Nazionale- fino a metà gennaio 2024. Il comunicato del club: "Attendiamo le motiviazioni per valutare i prossimi passi"

Otto mesi di squalifica e una multa da 50mila sterline per Ivan Toney: questa la sanzione stabilita da una commissione indipendente per l’attaccante del Brentford che ha violato il regolamento della Football Association a proposito delle scommesse e del gioco d’azzardo. Toney, come da lui stesso ammesso in passato, avrebbe infranto le regole per ben 262 volte, effettuando puntate su partite di calcio tra il febbraio del 2017 e il gennaio del 2021. I fatti risalgono a quando l’attaccante giocava in Terza Divisione. Toney, inglese di 27 anni nel giro anche della Nazionale, è attualmente il terzo marcatore della Premier League, con 20 reti in campionato con il Brentford, dietro soltanto a Haaland (36 reti) e Kane (27). Non potrà tornare a giocare, né con il suo club né con l’Inghilterra, fino a metà gennaio del 2024. Potrà tornare ad allenarsi con il Brentford durante gli ultimi quattro mesi di squalifica, quindi a partirà da metà settembre.