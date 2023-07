Proseguono gli esperimenti in Premier League per portare il telespettatore direttamente in campo. Dopo le telecamere agli arbitri, ora anche le bodycam sui giocatori. E' accaduto a Youri Tielemans il cui debutto con la maglia dell'Aston Villa nell'amichevole contro il Newcastle è stato vissuto in prima persona da migliaia di supporters. Immagini spettacolari che permettono di vivere da dentro il gioco e le sue dinamiche

PREMIER, IL GOL VISTO DAGLI OCCHI DELL'ARBITRO