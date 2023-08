Il sette volte campione vincitore del Super Bowl ha stretto una partnership con Knighthead Capital Management per diventare un proprietario di minoranza del Birmingham City, che il prossimo anno giocherà in Championship (la serie B inglese). E' solo l'ultimo campione degli sport americani a innamorarsi e investire milioni di dollari nel 'soccer' europeo... Ecco alcuni precedenti

Dai campi di football a quelli di calcio. Tom Brady, leggenda dell’NFL, è diventato infatti co-proprietario del Birmingham City Football Club. Secondo quanto si legge sul sito dello stesso club, il quarterback sette volte vincitore del Super Bowl, è entrato in partnership con la Knighthead Capital Management LLC, diventando proprietario di minoranza del Birmingham City Ltd. Brady avrà anche un ruolo attivo nella squadra mettendo a disposizione le sue 'skills' di sportivo e atleta di eccellenza. L'ex dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers si è ritirato dell'NFL dopo oltre vent'anni. Lui, Joe Montana e Patrick Mahomes sono gli unici tre giocatori nella storia della NFL ad aver vinto sia il titolo di MVP della NFL sia quello di MVP del Super Bowl più di una volta in carriera.