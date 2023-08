Alcuni tifosi dei Reds hanno mostrato uno striscione dedicato a un fan dell'Everton morto lo scorso 14 agosto mentre stava lavorando nel cantiere del nuovo stadio dei Toffees. È successo al minuto 26 di Liverpool-Bournemouth (gli anni del ragazzo): tutto Anfield in piedi gli ha tributato il più commovente dei "You'll never walk alone"

