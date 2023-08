L'allenatore dei Citizens, che da tempo soffriva di forti dolori alla schiena, è volato a Barcellona per un intervento di routine eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'operazione è perfettamente riuscita, con Guardiola che svolgerà la riabilitazione in Spagna e rientrerà in panchina dopo la sosta. Nel frattempo sarà Juanma Lillo, il vice allenatore, a prendere il suo posto

Piccolo stop per Pep Guardiola . L'allenatore del Manchester City nella giornata di martedì 22 agosto si è sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena . "Un intervento di routine", si legge nel comunicato dei Citizens, con l'allenatore che " soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'operazione è perfettamente riuscita , con Pep che si riprenderà e svolgerà la riabilitazione a Barcellona".

Guardiola sarà dunque costretto a saltare i prossimi impegni del Manchester City, con il suo rientro che è previsto dopo la sosta di settembre (weekend del 9-10). I Citizens, nel frattempo, passeranno nelle mani di Juanma Lillo, come comunicato dal club inglese: "In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo dirigerà gli allenamenti della prima squadra e assumerà l'incarico in panchina fino al ritorno di Pep . Gli auguriamo tutti una pronta guarigione e non vediamo l'ora di rivederlo presto a Manchester".

Diverse esperienze all'estero per Lillo

Dopo aver preso il posto di Xavi in Qatar Stars League sulla panchina dell'Al-Sadd nella stagione 2022/23, a inizio agosto Juanma Lillo è tornato a svolgere il ruolo di vice di Guardiola sulla panchina del City (che aveva già ricoperto dal giugno 2020 al giugno 2022). Negli ultimi anni, prima di trasferirsi in Inghilterra, Lillo aveva allenato l'Atletico Nacional in Colombia, il Vissel Kobe in Giappone e l'Huanghai in Cina.