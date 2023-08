Sul sul profilo Instagram, l’ex Take That ha cantato -accompagnato da una chitarra- una versione della sua ‘Angels’ dedicando il testo al nuovo allenatore del Tottenham Ange Postecoglou. Nonostante non sia tifoso degli Spurs, il cantante inglese ha elogiato il gioco del manager australiano: “Ora giocheremo come vogliamo”. E in questa inedita versione, c’è anche una citazione per Antonio Conte e non solo: “Ange è un grande, quindi tenetevi Pochettino, Conte e Mourinho, e anche Christian Gross”