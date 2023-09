Cosa ci fa Erling Braut Haaland sul campo d’allenamento del Manchester City con la calottina da pallanuoto sulla testa? E non con una calottina qualunque, ma con quella della Pro Recco campione di tutto? Due mondi diversi, ma non troppo perché sia il club di Manchester che quello ligure sono campioni di tutto: fratelli di Triplete , avendo appena centrato la vittoria di campionato, coppa nazionale e Champions. La Pro Recco, la scorsa stagione ha festeggiato la sua terza Champions di fila, a pochi giorni di distanza dalla prima assoluta del City. E allora, perché non suggellare una specie di gemellaggio, con i campioni d’Europa della pallanuoto ospiti per qualche giorno di quelli del calcio.

Di Fulvio, l’Haaland della pallanuoto incontra...quello vero

Dalla Liguria è così partita una delegazione della Pro Recco: l’allenatore Sandro Sukno, poi Presciutti, Echenique, Cannella e appunto Di Fulvio, che sul campo del City ha subito incontrato Haaland, fresco di premio come miglior giocatore dell’anno dell’Uefa. Al norvegese, in omaggio una calottina della Pro Recco, a Di Fulvio una maglia di Haaland. “Ho un regalo per te”. “Anche io per te”. “Come sto?”. Ma come nasce questo incontro? Oltre che dalla comune abitudine alla vittoria dei due club, anche dall’amicizia tra Manuel Estiarte, fuoriclasse della pallanuoto degli anni Ottanta e Novanta e ora collaboratore al City di Guardiola (tanto che in passato Pep è stato in visita anche a Pescara, dove Estiarte ha giocato e vissuto) e il presidente del Recco, Maurizio Felugo. Non solo: Estiarte è stato compagno di Franco Di Fulvio, proprio il papà di Francesco E così, ecco la visita di una delegazione del Recco, che assisterà anche alla gara di domani in Premier con il Fulham. Per vedere in campo Haaland. Senza calottina però.