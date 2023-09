Dominio Guardiola in Premier che dopo 4 giornate è a punteggio pieno, torna alla vittoria il Tottenham (5-2 in trasferta contro il Burnley), mentre continua il periodo no del Chelsea: blues KO contro il Nottingham Forest (1-0). Stasera tocca a De Zerbi contro il Newcastle di Tonali. Tutti i risultati della 4^ giornata di Premier League