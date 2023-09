La nota ufficiale del club spiega che "è stato concordato con Antony che ritarderà il suo ritorno fino a nuovo avviso per affrontare le accuse". Il giocatore sui social: "Questa è una decisione reciproca presa per evitare distrazioni ai miei compagni e inutili polemiche per il club"

Antony non tornerà a giocare con il Manchester United, almeno per il momento. Dopo l'esclusione dai convocati del Brasile per le gare di qualificazione, infatti, l'attaccante ha raggiunto un accordo con il club proprietario del suo cartellino per un periodo di assenza, in attesa di ulteriori sviluppi. La decisione nasce dopo le accuse di violenza da parte dell'ex fidanzata, Gabriela Cavallin, che hanno travolto il classe 2000.

La nota del Manchester United: "Antony non tornerà fino a nuovo avviso" "I giocatori che non hanno preso parte alle partite delle Nazionali torneranno ad allenarsi lunedì - si legge nel comunicato pubblicato dai Red Devils -. Tuttavia, è stato concordato con Antony che ritarderà il suo ritorno fino a nuovo avviso per affrontare le accuse. Come club condanniamo gli atti di violenza e di abuso. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l’impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto degli abusi". approfondimento Accuse per Antony, Brasile lo toglie dai convocati

Antony: "Decisione presa per evitare distrazioni ai compagni e polemiche per il club" Parole sulla vicenda sono arrivate anche da parte di Antony, che nel mentre ha provato a difendersi su una tv brasiliana. "Ho concordato con il Manchester United di prendermi un periodo di assenza mentre affronterò le accuse mosse contro di me - ha scritto il giocatore verdeoro su Instagram -. Questa è una decisione reciproca presa per evitare distrazioni ai miei compagni e inutili polemiche per il club. Voglio ribadire la mia innocenza sulle cose di cui sono stato accusato e coopererò pienamente con la polizia per aiutarli a raggiungere la verità. Non vedo l'ora di tornare a giocare il prima possibile". vedi anche Chi ha investito di più dal 2014? 1° il Man United