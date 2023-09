Nelle prossime partite del Brasile, valide per le qualificazioni Mondiali, non sarà protagonista Antony. Inizialmente chiamato per le gare contro Bolivia e Perù, l'attaccante del Manchester United è stato escluso dalla lista dei convocati del Ct Diniz che, al suo posto, ha scelto Gabriel Jesus. "A causa dei fatti divenuti pubblici questo lunedì (4 settembre) che coinvolgono l'attaccante del Manchester United Antony e che necessitano di indagine, al fine di preservare la presunta vittima, il giocatore, la Nazionale brasiliana e la CBF, si informa che l'atleta è stato escluso dalla Nazionale Brasiliana - si legge nel comunicato della federazione brasiliana -. Al suo posto, l'allenatore Fernando Diniz ha chiamato Gabriel Jesus, che è stato preselezionato da una lista di 36 giocatori inviati alla FIFA".