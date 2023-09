La foto postata su Instagram dal cestista senegalese Mamadou N'Diaye, ex giocatore NCAA oggi ai Correbasket UAT (in Messico), sta facendo tendenza. Un gigante da 2 metri e 29, che lo scorso weekend è stato all'Olympic Stadium di Londra per vedere la sfida tra il West Ham e il Manchester City. N'Diaye ha condiviso alcune immagini nello spogliatoio dei Citizens, accanto a Haaland (194 centimetri), Ederson (188 cm) e Bernardo Silva (173 cm). La differenza di altezza è davvero incredibile. Guardare per credere...