Brivido City: prende gol da 40 metri, poi rimonta

Il Manchester City si qualifica per gli ottavi di Fa Cup, battendo 2-1 in rimonta a Londra il Leyton Orient. La squadra di League One (terza divisione inglese) si era portata in vantaggio dopo 16', grazie a un'autorete del portiere Ortega sorpreso da un tiro da 40 metri di Jamie Donley (giocatore di proprietà del Tottenham). Il pallone ha centrato la traversa prima di colpire il portiere del Manchester City e successivamente terminare in rete. Al minuto 21 Guardiola ha perso per infortunio Nico Gonzalez, centrocampista spagnolo arrivato dal Porto nell'ultimo giorno di calciomercato. Poi nella ripresa il City è riuscito a ribaltare il risultato con le reti di Khusanov al 56' e De Bruyne al 79' per il definitivo 2-1.