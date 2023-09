Calciomercato

Il capitano dei Gunners prolunga il suo contratto firmando fino al 2028: 'Qui ho trovato un posto che posso chiamare casa'. In Inghilterra ha rinnovato anche Walker, dopo essere stato vicino al Bayern Monaco in estate: è rimasto al City e ha firmato fino al 2026, con annuncio in stile The Wolf of Wall Street. In Serie A i rinnovi di Luis Alberto con la Lazio e Pafundi con l'Udinese. Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa