Ha del clamoroso quanto sta accadendo in casa Red Devils. Non bastasse l'inizio di stagione negativo in Premier (9 punti in 6 giornate), e dopo il caso Greenwood , a far discutere ora è la decisione del club di mettere fuori rosa l'ex Dortmund Sancho, addirittura bandendolo dal centro sportivo, come riporta Sky Sports

