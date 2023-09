L'ultimo studio del CIES - l'Osservatorio calcistico - si concentra sulle spese dei club del mondo per assemblare le rispettive rose. Il dato si concentra sulla spesa per i cartellini (con bonus inclusi, a prescindere se verranno tutti concretizzati o meno, e contando anche le spese dei prestiti) di tutti i giocatori attualmente in squadra. In quattro sopra il miliardo, otto delle prime dieci sono inglesi, due le italiane in top 20, dove c'è anche l'Al-Hilal