Protagonista in campo ma anche sui social è Pedro Neto del Wolverhampton, che nel pareggio contro il Luton Town è tornato a segnare dopo più di un anno di distanza dall’ultima volta in Premier. E per festeggiare il 23enne portoghese si è esibito in pochi secondi in ben nove esultanze diverse: dalle classiche braccia alzate alle mani alle orecchie, dal pugno alla Klopp fino al nome sulla maglia mostrata. La Premier si è impegnata a elencarle tutte, contatele e non perdetevele anche voi…