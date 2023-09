Udogie conquista anche Postecoglu: "E' dominante"

Un nome, un destino. O meglio, un Destiny. Quello di Udogie e della sua traiettoria in continua crescita, che dalla piccola Verona l’ha portato sino all’immensa Londra attraverso il laboratorio Udinese e il lavoro di Paratici, che proprio dai friuliani l’aveva acquistato quando era direttore sportivo del Tottenham, lasciandolo per una stagione ancora a maturare in Serie A. Di strada ne ha fatta e ne sta facendo Destiny, quella che appunto quasi tutti avevano letto nel suo destino, e dopo aver conquistato l’Italia e la Nazionale piano piano sta ammaliando anche la Premier e i suoi nuovi amici del Tottenham. Postecoglu per primo, che finora in campionato l’ha sempre utilizzato da titolare sulla fascia sinistra ed è stato sempre ripagato da prestazioni di alto livello, come testimoniano i due assist già serviti nelle prime 6 giornate. Proprio l’allenatore degli Spurs, al termine della partita pareggiata per 2-2 sul campo degli eterni rivali dell’Arsenal, ha voluto elogiare lo sforzo di Udogie nel tenere testa a Saka, una delle armi più pericolose dei Gunners. "Pensavo che entrambi i nostri esterni avrebbero avuto vita difficile. Le ali dell'Arsenal sono giocatori eccezionali ed è proprio da lì che arrivano le loro principali minacce. Invece loro hanno retto alla grande, Destiny soprattutto. L'ammonizione nel corso del primo tempo avrebbe potuto rendergli le cose difficili, ma da come ha affrontato il resto della partita mi ha dimostrato che ho fatto bene a non cambiarlo. Sul suo lato del campo è stato assolutamente dominante".