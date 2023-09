Sotto i colpi di Watkins (autore di una tripletta), Ramsey e Douglas Luiz oltre all'autogol di Estupinan, il Brighton di De Zerbi cade 6-1 contro l'Aston Villa di Zaniolo. È la terza sconfitta nelle ultime quattro, oltre a essere il ko più pesante da quando l'allenatore italiano siede sulla panchina dei Seagulls ASTON VILLA-BRIGHTON 6-1: GOL E HIGHLIGHTS

Terza sconfitta nelle ultime quattro (Europa League compresa) per il Brighton di Roberto De Zerbi. A Birmingham, contro l'Aston Villa di Zaniolo, finisce 6-1 in favore dei padroni di casa, con tre gol per tempo e una fase difeniva dei Seagulls sulla quale dover lavorare. Peggior sconfitta da quando l'allenatore ex Sassuolo allena in Premier.

"Difficile giocare ogni 3 giorni" Sotto i colpi di Watkins, autore di una tripletta e dell'assist per il 5-1 di Jacob Ramsey, il Brighton colleziona il suo terzo ko in Premier, mettendo fine a una striscia di tre vittorie di file (ultima sconfitta datata 26 agosto, in casa contro il West Ham). "Abbiamo giocato davvero una brutta partita, senza energie mentali. La responsabilità più grande è la mia, perché sono l'allenatore", ha spiegato nel post gara l'allenatore, che ha poi proseguito: "Dobbiamo adattarci perché questa stagione è totalmente diversa rispetto a quella dell'anno scorso". All'orizzonte la trasferta contro il nuovo Marsiglia di Gattuso in Europa League, con De Zerbi che ammette: "Difficile giocare ogni 3 giorni". approfondimento Il City perde col Wolverhampton: Arsenal a -1

Un 6-1 senza appello contro l'Aston Villa. Nessuna reazione, nonostante il gol del momentaneo 1-3 siglato da Fati a inizio ripresa: "Dobbiamo dimostrare se siamo in grado di competere in ogni competizione. Quando si gioca come oggi, la responsabilità è solo dell'allenatore e non ho problemi ad ammetterlo. Ma se vogliamo essere competitivi e seguire le orme della scorsa stagione, dobbiamo spingere ogni giorni di più. In caso contrario, non saremo al livello per poter competere sia in Premier League che in Europa League".