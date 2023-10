Il Tottenham Hotspur ha condannato gli insulti razzisti ricevuti dal difensore Destiny Udogie in seguito alla vittoria casalinga in Premier League di sabato contro il Liverpool. Udogie, 20 anni, è stato bersaglio di numerosi insulti razzisti sui social media in seguito alla controversa vittoria casalinga per 2-1 del Tottenham, dopo essere stato coinvolto nell'espulsione dell'attaccante del Liverpool Diogo Jota, il quale ha ricevuto due cartellini gialli nell'arco di un minuto. Il Tottenham ha dichiarato sul proprio sito ufficiale: "Siamo disgustati dai messaggi razzisti rivolti a Destiny Udogie sui social media dopo la partita di sabato contro il Liverpool. Lavoreremo con la Premier League e, ove possibile, agiremo contro qualsiasi individuo che saremo in grado di identificare. Siamo con te, Destiny".