Vittoria in 10 del Tottenham. Lo United rimonta

Per l'ottava di Premier, 6 gare in questo sabato pomeriggio: ha aperto il turno la sfida tra Luton e Tottenham, decisa da una rete di Van de Ven che lancia la squadra di Postecoglou -in 10 per più di un tempo- provvisoriamente in testa alla classifica. Lo United vince contro il Brentford con due gol nel recupero. Occhi puntati su Arsenal-Manchester City in programma domenica alle 17.30 su Sky Sport Max e NOW

LA CLASSIFICA