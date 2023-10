Il portiere del West Ham Alphonse Areola si è reso protagonista di un bel gesto di solidarietà nei confronti di Charlie, il bambino che lo ha accompagnato durante l'ingresso in campo al London Stadium prima del match con il Newcastle. Il giocatore francese ha indossato un paio di grosse cuffie come il piccolo Charlie costretto a indossarle in quanto autistico per 'cancellare' i rumori forti dello stadio

Bellissimo gesto di solidarietà nell'ultima giornata di Premier League. Protagonista Alphonse Areola, portiere del West Ham, nell'immediata vigilia del match del London Stadium contro il Newcastle. Il numero uno degli Hammers è entrato in campo con un vistoso paio di cuffie a coprirgli le orecchie. Perchè? Il motivo è stato presto spiegato: Areola avrebbe accompagnato, Charlie, un bambino autistico e per questo munito di cuffie (per cancellare i rumori troppo forti dello stadio), durante l'ingresso in campo. Appena saputo della storia del piccolo Charlie, il portiere del West Ham non ci ha pensato due volte e come Charlie ha indossato un paio di cuffie per non farlo sentire a disagio. A rendere nota la storia è stato il papà di Charlie che ha spiegato: "È autistico e indossa le protezioni per le orecchie per cancellare i rumori forti. Areola è stato informato prima della partita e ha voluto indossarle anche lui per mettere Charlie a proprio agio. Un gesto di classe!".

Il West Ham ha postato sui propri profili social il gesto di solidarietà del suo giocatore e lo stesso Areola ha voluto sottolineare come 'il calcio è per tutti'. Un comportamento bellissimo che ha preceduto la sfida degli Hammers ai Magpies poi terminata sul campo con il punteggio di 2-2.