Dopo aver fondato una lega di golf con Tiger Woods e investito nel team di Formula 1 Alpine Racing , Rory McIlroy vorrebbe entrare anche nel mondo del calcio e starebbe pensando di acquistare una quota del Manchester United , club per cui tifa fin da bambino. Un nuovo possibile investitore all'orizzonte per i Red Devils, dunque, dopo l'imprenditore britannico Jim Ractliffe : il proprietario di Ineos, l'uomo più ricco del Regno Unito secondo Forbes con un patrimonio stimato di 22,9 miliardi di dollari, vorrebbe comprare il 25% del club.

"Se mi si presenterà un'opportunità la valuterò"

"Se mi si presenterà un'opportunità la valuterò. Mi piacerebbe possedere una piccola percentuale di una squadra che amo da sempre. Sarebbe davvero fantastico", le dichiarazioni di McIlroy, in occasione dell'ultimo Gp USA. Secondo il sito web della PGA, il golfista britannico che recentemente ha trascinato al successo il team Europe alla Ryder Cup di Roma, ha guadagnato 80 milioni di dollari durante la sua carriera, circa 65,8 milioni di sterline, e in passato avrebbe già avuto la possibilità di investire in un club di Premier League, il Leeds. Ma il suo tifo per i Red Devils sarebbe stato determinante per non chiudere l'affare.