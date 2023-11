Lo scorso 12 ottobre Tonali, insieme a Zaniolo, era stato raggiunto dalle forze dell'ordine nel ritiro di Coverciano per avere chiarimenti in merito all'indagine sulle scommesse partita da Fagioli e allargatosi dopo i nomi fatti dall'agente fotografico Fabrizio Corona che, a sua volta, era stato convocato dalla polizia come persona informata dei fatti. Il centrocampista aveva subito ammesso di aver scommesso su siti illegali (anche sul calcio e sul Milan) durante le due ore e mezzo di audizione alla Procura di Torino e successivamente i suoi legali hanno incontrato anche la Procura Figc, arrivando a un patteggiamento: una squalifica di 10 mesi più 8 di pene accessorie e 20 mila euro di multa, diventata ufficiale dal 26 ottobre ed entrata in vigore dal giorno dopo .

Ashwort: "Tutto quello che possiamo fare è esaminare la nostra indagine interna"

"È stato uno shock enorme - ha raccontato Dan Ashworth, direttore sportivo dei Magpies -. Prima di tutto va ricordato che Sandro è un essere umano, tutti abbiamo fatto cose che non avremmo dovuto fare o di cui ci pentiamo. Il nostro obiettivo è prenderci cura di lui e sostenerlo. Probabilmente è più difficile per lui che per chiunque altro. Abbiamo un programma per sostenerlo e per fortuna può allenarsi con la squadra, il che è ottimo per il suo benessere mentale. Se il Milan poteva sapere della sua ludopatia? È davvero difficile per me capire cosa fanno o non sanno gli altri club. Tutto quello che possiamo fare è esaminare la nostra indagine interna. È una domanda davvero difficile a cui rispondere, semplicemente non lo so. Non abbiamo più avuto conversazioni con loro da allora, ma ovviamente li daremo il benvenuto al St James' Park come abbiamo fatto con Dortmund e Psg". A proposito della possibile decurtazione dello stipendio ha aggiunto: "La situazione contrattuale di qualsiasi giocatore è privata e confidenziale. Quello che posso dire è che Sandro, da quando è successo questo, è stato eccezionale ed è stato pienamente collaborativo".