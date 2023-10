Le parole del presidente federale Gravina e la successiva nota stampa sul sito Figc sono le conferme definitive: per il caso scommesse Sandro Tonali è stato squalificato per un totale di 18 mesi. 10 di assenza forzata dai campi, che oltre alla stagione in corso gli farà perdere l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con la maglia azzurra e le prime tre partite della prossima Premier League. Gli altri 8 mesi, oltre ai 20mila euro di multa e al percorso riabilitativo obbligatorio già iniziato da Tonali con uno psichiatra esperto nella lotta alla ludopatia, da scontare in pene accessorie. Tradotto: l’ex milanista dovrà prendere parte a 16 incontri pubblici, in Italia e in presenza, organizzati dalla federazione in ambito prevenzione o recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Una decisione questa che, come spiegato dallo stesso presidente federale, non si focalizza solo sul punire ma anche nell’occuparsi di temi sociali importanti, considerato che in questo caso si è sì scommesso sul calcio, ma senza alterare il risultato di nessuna partita. L’inizio ufficiale della squalifica partirà dal giorno successivo alla ratifica del patteggiamento da parte della procura generale del Coni, e della pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Con l’estensione della validità anche in ambito internazionale dopo il suo passaggio alla