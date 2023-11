Per la prima volta un calciatore di Premier League ha indossato una telecamera durante il riscaldamento mostrando a tutti il punto di vista dei protagonisti in un momento così particolare. Nel pre-gara di Wolverhampton-Tottenham, è toccato a Brandan Johnson, centrocampista gallese degli Spurs, fare gli esercizi con una camera addosso e il risultato è davvero particolare

Novità importante in Premier League dove per la prima volta un calciatore ha indossato una bodycam durante il riscaldamento. Il protagonista in questo caso è stato Brendan Johnson, centrocampista gallese del Tottenham, che nel pre-gara del match tra il Wolverhampton e gli Spurs ha completato gli esercizi con una camera addosso mostrando il punto di vista dei calciatori in un momento molto delicato.