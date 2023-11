Con doppietta di Salah e gol di Jota, il Liverpool sale a 27 punti scavalcando il Tottenham ieri ko. Brighton, è 1-1 in casa con lo Sheffield: terzo pari di fila in Premier e vittoria che per De Zerbi manca da settembre. Vincono anche l'Aston Villa (con Zaniolo in panchina) e il West Ham, che si fa rimontare dal Nottingham Forest ma lo risorpassa nel finale. A chiudere la domenica, il big match tra Chelsea e Manchester City: live su Sky Sport Uno

LA CLASSIFICA

