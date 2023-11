Curioso episodio durante i minuti di recupero di Chelsea-Manchester City, terminata con uno spettacolare 4-4: i Citizens si preparano a calciare una punizione e i giocatori di Guardiola si stringono attorno al punto di battuta per decidere la strategia per cercare il colpo da tre punti. Palmer, che ha appena segnato il pari su rigore, si avvicina per origliare ma il suo ex compagno di squadra Haaland se ne accorge e sorridendo lo allontana via

