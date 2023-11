Sono stati 12 giorni di paura, ma per fortuna tutto si è concluso per il meglio. Momenti emozionanti per Luis Diaz, che ha potuto riabbracciare il padre, rilasciato lo scorso 9 novembre dopo essere stato rapito in Colombia dal gruppo Eln mentre si trovava sul suo furgone nella zona rurale di Barrancas, a La Guajira. L'attaccante del Liverpool ha finalmente potuto rivedere il genitore e i due si sono lasciati andare in un lungo abbraccio pieno di emozione

LIBERATO IL PADRE DI LUIS DIAZ: LE NEWS