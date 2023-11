L'attaccante norvegese si è offerto di pagare la trasferta ai tifosi del suo ex club, il Bryne FK, per assistere alla partita dei playoff in programma sabato prossimo contro l'IK Start

Erling Haaland, attaccante della Norvegia e del Manchester City, è ancora molto legato alle sue origini. Il norvegese, infatti, si è offerto di pagare la trasferta ai tifosi del suo ex club, il Bryne FK, per assistere alla partita dei playoff in programma sabato prossimo contro l'IK Start. Il club in cui è cresciuto Haaland ha raggiunto i playoff per la prima volta dal 2006 e ha la possibilità di essere promosso all'Eliteserien norvegese (la massima divisione). Haaland coprirà il costo del viaggio in treno per circa 200 tifosi. Questo gli costerà 175.000 NOK (16.000 dollari), ovvero circa 14.700 euro.