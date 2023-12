Nello scontro diretto in chiave salvezza contro lo Sheffield United, Luca Koleosho ha trovato il suo primo gol in assoluto in Premier League. L'attaccante del Burnley, già nel giro dell'Under 21 e finito nel taccuino di Spalletti per la Nazionale A, ha beffato il portiere avversario con un bel destro sul primo palo. Ecco chi è il classe 2004 che in carriera ha segnato anche in Liga e qual è la sua storia SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

La prima volta non si scorda mai. E sabato 2 dicembre 2023 è un giorno che Luca Koleosho non potrà dimenticare. Primo gol in Premier League per l'attaccante del Burnley, nel giro delle Nazionali giovanili italiane e già finito anche nel taccuino di Luciano Spalletti per l'Italia dei grandi. Nello scontro diretto in chiave salvezza contro lo Sheffield United, valido per la 14^ giornata di campionato, il classe 2004 ha trovato la sua prima firma nel campionato inglese, siglando al 75' la rete del momentaneo 4-0 nel match poi concluso 5-0. Servito da Admouni, Koleosho si è fatto trovare pronto in area: controllo con l'esterno, uno sguardo al difensore avversario e uno al piazzamento del portiere, poi il destro secco, rasoterra, chiuso sul primo palo. Pallone che tocca la parte interna del legno, prima di infilarsi in rete all'angolino. A quel punto la corsa sfrenata verso la bandierina e l'esultanza in scivolata, per una gioia e un'emozione davvero indimenticabile.

Chi è Luca Koleosho Classe 2004, nato a Norwalk, Connecticut, negli Stati Uniti, Luca Warrick Daeovie Koleosho - per tutti semplicemente Luca - è un attaccante esterno di piede destro che può giocare su tutti i fronti del versante offensivo. Giocatore dotato di tecnica, velocità e grandissima tenuta fisica, ha nel dribbling il suo punto di forza. Oltre a essere nato negli Stati Uniti nel settembre di 19 anni fa e ad avere anche la nazionalità italiana grazie alle origini della madre canadese, è appunto convocabile anche dal Canada e ha inoltre sangue africano per via del padre, di origini nigeriane. Già convocato dalla nostra Under 19 (con cui si è laureato campione d'Europa), dall'Under 20 e dall'Under 21, Koleosho è finito anche nel mirino di Luciano Spalletti per la Nazionale maggiore.

La carriera Dopo gli inizi, a soli 11 anni si è trasferito in Spagna per giocare con il Reus. Ad arrivare prima di tutti si di lui è stato l'Espanyol, che lo ha portato a Barcellona: dopo la trafila con il club catalano, nel 2021/22 ha fatto il suo esordio in Liga, mentre nella stagione successiva ha trovato anche il suo primo gol tra i grandi nel massimo campionato spagnolo. Nell'estate del 2023 è stato acquistato dal Burnley ed è subito diventato indispensabile per il club neopromosso in Premier League e allenato da Vincent Kompany: 14 presenze (sempre presente fin qui) in campionato, una serie di prestazioni importanti, 2 assist e finalmente anche il gol in Premier League. Per lui e per l'Italia, speriamo il primo di una lunga serie.