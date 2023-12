City ripreso al 95': 2-2 col Palace. Ok il Chelsea

La squadra di Guardiola avanti 2-0 si fa rimontare in casa negli ultimi 20 minuti: il Palace pareggia su rigore al 95'. Vincono Chelsea e Newcastle. Bournemouth-Luton sospesa per un malore in campo a Lockyer. Ora in campo su Sky Sport Uno Burnley-Everton. Domani altri quattro gare: alle 15 Arsenal-Brighton, Brentford-Aston Villa e West Ham-Wolverhampton. A chiudere alle 17.30 la grande classica Liverpool-United

MALORE PER LOCKYER, BOURNEMOUTH-LUTON SOSPESA

