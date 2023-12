Il Brighton di De Zerbi cade 2-0 in casa dell'Arsenal: la squadra di Arteta è momentaneamente al primo posto in classifica. Subito dietro c'è l'Aston Villa che vince 2-1 in rimonta in casa del Brentford. Bene anche il West Ham: superato 3-0 il Wolverhampton. A chiudere la 17^ giornata è la grande classica Liverpool-United, alle 17.30. Da recuperare il match di ieri, sabato 16 novembre, tra Bournemouth e Luton, sospesa al 65' in seguito ad un malore per Lockyer

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ - CLASSIFICA